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Tatvan'daki çiftçilere “basınçlı sulama sistemleri” eğitimi

Bitlis’in Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Sarıkum köyündeki çiftçilere yönelik “Basınçlı Sulama Sistemleri” eğitimi verildi.

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Sarıkum köyündeki çiftçilere yönelik “Basınçlı Sulama Sistemleri” eğitimi verildi.


Hayata geçirilen “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” adlı proje kapsamında İŞKUR destekli olarak verilen kursa, 20 çiftçi katıldı. Tatvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitimlerde, çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Toplam 10 gün devam eden kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, “Tarımda verimin arttırılması için sulama şarttır. Son yıllarda özellikle ilçemizde sulanan tarım alanları bir hayli artmış ve çiftçilerimiz bu sayede şeker pancarı, domates ve fasulye gibi tarımsal ürünleri yetiştirmeye başlamışlar ve bu onlar için iyi bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Sulamanın doğru bir şekilde yapılması hem üründe verim ve kaliteyi arttıracak hem de sudan tasarruf sağlayacaktır. Bu sadece hem çiftçilerimiz hem de Türkiye ekonomisi kazanacaktır” diye konuştu.


Kursiyerler de, verilen eğitimden çok memnun olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkürlerini ettiler.

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