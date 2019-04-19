Tatvan'daki kadınlardan mültecilere yardım eli

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki otogar ve inşaatlara sığınan Afgan mültecilere, Tatvanlı kadınlar yemek dağıttı.

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Afganistan uyruklu mülteciler, otogar binası ve çevredeki inşaatlara sığındı. Günlerdir soğuk havada yokluk içinde bekleyen mültecileri fark eden ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla evlerinde pişirdikleri yemekleri otogara getirerek mültecilere dağıttı.

İçlerinde yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 mültecinin Tatvan Otogarı ile otogar çevresindeki inşaat alanlarında günlerdir soğuk ve yağışlı havalara maruz kaldığı, yeme içme konusunda hiçbir imkanlarını olmadığı belirtildi.

Mültecilerin bu durumunu fark ettikleri gibi evlerinde yemek pişirerek mültecilere dağıttıklarını kaydeden ilçe sakinlerinden Gülbeyaz Karakurt, gönüllü kadınların desteğiyle mültecileri ancak bir öğün doyurabildiklerini belirtti.

Ev hanımı Gülbeyaz Karakurt, “Burada 200 civarında mülteci var. Biz bu kadar çok olduklarını bilmiyorduk. Elimizden geldiğince onlara yemek ikram etmeye çalıştık. Lütfen bütün insanlar bu konuda duyarlı olsun ve Allah rızası için bunlara yardımcı olsun” dedi.

Yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan İdris Durmaz ise, “Gördüğünüz gibi bunlar burada soğuk havada aç ve susuz bir şekilde bekliyor. Göç idaresi veya diğer kurumların bunlara çözüm bulmaları gerekiyor. Birkaç yardımsever insanın desteğiyle olmuyor bu işler. Bunların buradan alınması ve barındırılması veya sınır dışı edilmesi gerekiyorsa bunu ilgililerin bir an önce yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.

İsminin Adem Navi olduğunu söyleyen Afgan mülteci de Afganistan'dan İran'a geldiklerini, oradan da Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve buradan da İstanbul ile Ankara gibi büyük şehirlere gideceklerini söyleyerek, “Afganistan'da çok savaş var ve biz savaştan kaçtık. Yaklaşık 100 - 150 kişiyiz ve buradan batıya doğru gideceğiz. Kendimize iş bulup çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, açlık ve soğuktan dolayı fenalaşan yaşlı bir mülteci, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.