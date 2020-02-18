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Tatvan'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.


Tatvan – Van kara yolunun Yelkenli köyü mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kazada dün 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır şekilde yaralanmıştı. Bu sabah kazada ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer ağır yaralının tedavisi ise sürüyor.



Kazada ölenlerin hepsi aynı aileden


Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin Ahmet Eser (46), Saliha Eser (41), Radife Eser (28) ve Bahattin Eser, Tatvan Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden ağır yaralının ise Mehmet Eser olduğu öğrenildi. Kazada ölen ve yaralananların Tatvan ilçesinde bağlı Koruklu köyünde ikamet ettikleri ve dün de Tatvan'dan Koruklu köyüne gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerden Ahmet Eser'in (46) güvenlik korucusu, Bahattin Eser'in ise eski muhtar ve emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.


Kazada hayatını kaybeden Ahmet, Saliha ve Radife Eser'in ikamet ettikleri köyde defnedildikleri, bu sabah hayatını kaybeden Bahattin Eser'in de öğle saatlerinde aynı köyde defnedileceği belirtildi.

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