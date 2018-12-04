Tatvan'daki köy yolları kilitli parke ve asfaltla kaplandı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından yapılan çalışmalarla ilçeye bağlı köy içi ve köy yolları kilitli parke taşı ve asfaltla kaplandı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, köy içi 32 bin 873 metrekare yolun kilitli parke taşıyla, yaklaşık 9 kilometre yolun sıcak asfaltla ve yaklaşık 19 kilometre yolun ise birinci ve ikinci kat asfaltla kaplandığını söyledi. Yapılan çalışmaların köylerin aciliyet durumuna göre yapıldığını belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çalışmaların tüm köy içi ve köy yollarının tamamlanana kadar devam edeceğini ifade ederek, “Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden aciliyet durumuna göre tüm köylerimize ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir kazandırıyoruz. Bu anlamda ilçemize bağlı köy ve mezralarımızda gerek altyapı ve gerekse üstyapı anlamında birçok hizmet yaptık. Bu çalışmalarımız kapsamında Kırkbulak, Çekmece, Yoncabaşı, Yumurtatepe, Dalda, Tokaçlı, Uncular, Güreşçi köylerimizin köy içi yolları kilitli parke taşı ile kaplanırken, Çalıdüzü köyümüzün yolu da sıcak asfaltla kaplandı. Ayrıca Yoncabaşı köyümüze de köy içi menfez yapım işi yapıldı. Bu çalışmalara ilaveten ilçemize bağlı köy ve mezraların sosyal tesis ve altyapı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 27 kalem inşaat malzemesi alım işi, Tokaçlı-İncekaya grup köy yolu alt ve üst yapım işi ve 6 adet menfez onarım işi, Uslu ve Uncular köylerimizin yollarına 2. kat sathi kaplama yapım işi, Alacabük köyümüze bağlı Aksoğan mezrasına istinat duvarı yapım işi ve son olarak Tokaçlı köyümüze de köy içi ek kilitli parke yapım işleri yapıldı. KHGB'nin çalışmaları kapsamında İller Bankası destekli olarak ise; Dalda köyümüze sıcak asfalt ve kilitli parke yapım işi, Kırkbulak-Çalıdüzü-Eğritaş grup köy yolu ile Benekli köy yolu sıcak asfalt yapım işleri yapıldı. Yapılan çalışmaların köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah aciliyet durumuna göre ihtiyaç olan diğer köylerimizin de gerek köy yolları ve gerekse köy içi yolları en kısa sürede yapılacak. Ben bu vesile ile çalışmaların takibini yapan çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen diğer herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.