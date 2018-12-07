Tatvan'daki köylerin içme suyu sorunları çözüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı köy ve mezraların içme suyu sorunları çözüme kavuşturuldu.

İlçeye kazandırılan hizmetler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı köy ve mezralara alt ve üst yapı anlamında birçok çalışma yapıldığını belirten Kaymakam Özkan, “KÖYDES çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde köylerimize birçok hizmet kazandırıldı. Bu kapsamda Benekli, Çekmece, Yelkenli ve Sarıkum köylerimize terfili içme suyu yapım işleri yapılırken, Budaklı köyümüzde ise yeni bir kaynak tespiti yapılarak mevcut içme suyu kaynağına takviye yapılmıştır. Ayrıca Sarıkum köyümüz için 100 ton kapasiteli su deposu, Yelkenli köyümüze ise enerji nakil hattı tesisi yapım işi yapıldı. Çalışmalar kapsamında yine ilçemize bağlı Alacabük Aksoğan mezrası ile Obuz köyü içme suyu deposu ve isale hattı yapım işi, Budaklı Dolluca ile Güreşçi köyü kaptaj ve isale hattı yapım işi, Tokaçlı, Dibekli, Topraklı, Kuruyaka, Hanelmalı, Sarıdal Çörekli, Kaynarca, Düzcealan ve Kolbaşı köylerine ise içme suyu deposu onarım işi olmak üzere toplam 11 köy 2 mezramıza da depo yapıldı. Yapılan iş ve hizmetler köylerimizin aciliyet durumuna ve ihtiyacına göre yapıldı ve bu sayede de köylerimizin özellikle içme suyu anlamındaki sorunları büyük ölçüde giderilmiş oldu. Genel itibariyle de köylerimizin gerek altyapı ve gerekse üstyapı anlamındaki sorun ve sıkıntıları büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuş oldu. İnşallah çalışmalarımız bunlarla da sınırlı kalmayıp 2019 yılı çalışma sezonunda da programa alacağımız yeni işlerle hizmetlerin en güzeline layık olan ve hizmetlerin en güzelini hak eden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesile ile yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.