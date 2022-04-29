Tatvan'daki mezarlıklarda bayram temizliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerlerden biri de mezarlıklarımızdır. Vatandaşlarımızın ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmaları hızlandırdık. Ekiplerimiz mezarlıklarda genel temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz Ramazan Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirecekler" dedi.