Tatvan'daki “Ölüm Kavşağı” olarak bilinen bölgede ilk kazma vuruldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve her yıl yaşanan onlarca ölümlü ve yaralanmalı kaza sebebiyle bölge halkı tarafından “Ölüm Kavşağı” olarak anılan ilçe girişindeki Üçyol Kavşağı'nın yapımı için ilk kazma vurulmaya başlandı.

Tatvan ilçesinin en öncelikli sorunlarından biri olan kavşak sorunu çözüme kavuşuyor. Bitlis istikametindeki Tatvan ilçe girişinde bulunan ve sık sık yaşanan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle tepkilere neden olan kavşak, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımına başlandı. Kazalar sebebiyle şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı kavşak için ilk kazma vuruldu. İhale süreci sonrası işi teslim alan firma şantiye kurarak çalışmayı başlattı. Üçyol Kavşağı'nın yanı sıra proje içerisinde yine kazaların sıklıkla yaşandığı sanayi sitesi yan yolları, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavşağı ve Tatvan'da bulunan Açık Cezaevi Kavşağı yapımı da yer alıyor. Battı–çıktı şeklinde yapılacak kavşak ile birlikte yaşanan kazaların da önüne geçilmesi planlanıyor. Bu hafta itibariyle başlatılan projenin toplam 475 günde teslim edilmesi hedefleniyor.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Karayolları Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve beraberindekilerle kavşağı ziyaret ederek proje çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin teknik detayları ve süreçle ilgili bilgi alan Bedirhanoğlu, Tatvan'ın önemli sorunlarından biri olan kavşak sorununun temelli olarak çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, incelemelerinin ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Karayolları Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve beraberindekilerle birlikte yine Tatvan'ın öncelikli sorunlarından biri olan ve yıllardır sonuçlandırılamayan Tatvan çevre yolu projesinin çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Bedirhanoğlu, projenin hızla tamamlanması ve hizmete sunulması için gerekli çalışmaları yakından takip edeceğini belirtti.