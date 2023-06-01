Tatvan'daki tahıl üretim alanlarında hastalık kontrolleri yapıldı

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan tahıl üretim alanlarında pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde, tahıl üretim alanlarına ciddi zararlar veren pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapılarak, gerekli numuneler alındı. Üreticilerin de bilgilendirildiği kontrollerde, gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı.