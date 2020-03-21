Tatvan'daki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapacak

Bitlis'in Tatvan ilçesinde evlerinden çıkmak istemeyen yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.

Tatvan Belediyesi'ne telefonla ulaşan yaşlı, engelli ve kronik hastaların zorunlu ihtiyaçları için alışverişleri Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 virüsü nedeniyle büyük risk altında olan 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evden çıkmaması için Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin talimatlarıyla ‘Sizler Bizim En Değerlilerimizsiniz' uygulamasını hayata geçirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 virüsü ülkemizde de görüldü. Bu salgın hastalık ile ilgili gerek devletimizin üst kademeleri gerekse yerelde bizler tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Her ne kadar Kovid-19 virüsünü önleyici çalışmalar yapsak ta bu virüsten korunmanın en önemli faktörü kişisel hijyen ve toplu alanlardan uzak durmaktır. Zaruri ihtiyaçlar dışında vatandaşlarımızın evden çıkmamasını istiyoruz. Özellikle de 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların geçici bir süreliğine evlerinde kendilerini korumaya almaları hayati önem taşımaktadır. 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmaması için de biz belediye olarak tedbir aldık. Bu doğrultuda dışarıdaki ihtiyaç ve alışverişleri için 153 AK Masa iletişim hattımız ile 0 (434) 827 1 153'ü aramaları yeterlidir" dedi.