Tatvan'daki yetim aileler iftarda buluştu

günü kutlanan "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim ailelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Yetim ailelerin yanı sıra çok sayıda davetlinin de katılımıyla Tatvan Belediyesi Fuar Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü. Düzenlenen iftar programı kapsamında yetim ailelerle iftar sofrasında buluşan davetliler, bu vesileyle hem yetim ailelerle birlikte oruçlarını açtı hem de yetim ailelerin gününü kutlamış oldu. Düzenlenen iftar programında konuşan Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, İHH'nın teklifi ile Ramazan ayının 15. günü "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlanmaya başladığını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya Yetimler Günü'nde yetim aileleri unutmayarak Tatvan Belediyesinin de katkılarıyla iftarda ağırladıklarını belirten Muzaffer Taşcan, “Bitlis İHH olarak bizler yetimlerimizi ve yetim ailelerimizi yılda sadece bir gün değil, yılın 365 günü hatırlıyoruz. Yıl boyunca yetim ailelerimizin yanlarında oluyor, onların sorun ve sıkıntılarıyla ilgilenmeye, varsa ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizler tüm bunları tamamen gönüllü olarak ve yine gönüllü ve hayırseverlerin destek ve katkılarıyla yapıyoruz. Çünkü; yetimler bizlere Allah'ın emanetidir. Bizlerde bu emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmak adına onların dertleriyle dertleniyor, imkanlar dahilinde de varsa sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Rabbimizin bizlere emanet olarak bıraktığı yetimlere yılda sadece bir gün değil yılın 365 günü sahip çıkma adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yine gönüllü ve hayırsever insanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Gönüllü ve hayırsever destekçi sayımız arttıkça inşallah buna bağlı olarak bu ailelerimizin de sorun ve sıkıntıları en aza inmiş olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle ilk günden bu yana bizlerle birlikte olan tüm gönüllülerimize ve şimdiye kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize, ayrıca bu iftar programının düzenlenmesinde bizlere katkı sunan Tatvan Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Dünya Yetimler Günü de kutlu olsun” diye konuştu.

İftar programına katılan davetliler ise, yetim sofrasında oldukları için çok mutlu ve huzurlu bir iftar açtıklarını ifade ettiler.

Yetim aileler, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen iftar programı, okunan dualarla son buldu.