Tatvan'dan Hizan'a gönül köprüsü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 9 ay önce bir araya gelen yardımsever bir grup genç, kendi aralarında topladıkları para ve eşyalarla Hizan'ın köylerini dolaşıp çocukları sevindirdi.

Yardımsever gençlerden Nurullah Akgül, kendi aralarında topladığı paralarla yardıma muhtaç çocuklara ayakkabı, giyim, kırtasiye malzemeleri ve gıda yardımında bulunduklarını belirterek, “Özellikle yardıma muhtaç insanlara topladığımız hediyeleri dağıtıyoruz. Bize yollanan çeşitli hediyeleri de buradan çocuklara dağıtıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ederiz, gözleri arkada kalmasın” dedi.

Ceylan Tüzer de, şu an 5-6 kişilik bir ekip olduklarını belirterek, “Herkes destek verirse daha da büyümek istiyoruz. Şu an için birkaç köye gidebiliyorken, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz. Bu yardımımızı sadece Hizan ile sınırlandırmak istemiyoruz. Bitlis'in diğer ilçelerine de ulaşmaya çalışacağız. Buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Bize destek olsunlar, yardıma muhtaç çocuklara ulaşalım. Gerçekten inanılmaz derecede yardıma ihtiyaçları var. Bunu gelip görmenizi istiyoruz. Çocukların gözlerindeki o mutluluk, o masumiyeti görmek adına bize destek olun. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz” diye konuştu.