Tatvan'ın 22 mahallesinin 20'si doğalgaza kavuştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımına 2015 yılında başlanan doğalgaz çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Tatvan Belediyesi ile Bitlis, Bingöl, Muş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. firması arasında 2015 yılının Nisan ayında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe için büyük önem arz eden “Doğalgaz Alt Yapı” projesinin çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki 22 mahallenin 20'sinde çalışmalar tamamlandı, geriye kalan iki mahalle için ise çalışmalara 2019 Nisan ayında başlanacak. İlçede yürütülen doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, doğalgaz çalışmaları tamamlanan mahallelerde birçok hanenin doğalgaz kullanmaya başladığını söyledi. “Doğalgaz Alt Yapı” projesi kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Aksoy, bu kapsamda ilçe merkezindeki 22 mahallenin 20'sinde çalışmaların tamamlandığını, geriye kalan iki mahalle için ise çalışmalara 2019 Nisan ayında başlanacağını ifade etti.

Doğalgaz projesi sayesinde ilçedeki hava kirliliğinin önüne geçildiği dile getiren Başkan Aksoy, "Çalışmalarına 2015 yılında başladığımız dogalgaz projesinde artık sona yaklaştık. İlçemiz için büyük önem arz eden bu proje ile ilçe merkezindeki 22 mahallemizden 20'si Doğalgaza kavuştu. Geriye kalan iki mahallemiz ise 2019 yılı çalışma sezonunda yapılacak çalışmalar ile Doğalgaza kavuşmuş olacak. Böylelikle ilçemizdeki tüm mahalleler doğalgazla tanışmış olacak. Tamamlanan mahallerimizde vatandaşlar doğalgaz kullanmaya başladı. Kazı çalışmaları sonrası tahrip olan yollar ise belediye ekiplerimiz tarafından eş zamanlı olarak onarılıyor. İnşallah tüm çalışmanın tamamlanmasıyla birliktede güzel Tatvan'ımız hem doğalgaza hem de buna bağlı olarak temiz havaya kavuşmuş olacaktır" şeklinde konuştu.