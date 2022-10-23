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Tatvan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.


Son bir haftadır yağmur ve sağanak yağışların etkili olduğu Tatvan'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı hakim oldu. Yağmurun etkisini yitirmesi sonrası kentte güneş yeniden yüzünü gösterdi. Yüksek kesimler karın etkisiyle tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlere yağan karın soğuk etkisi ilçe merkezindeki hava sıcaklığını hissedilir derecede düşürdü. Havaların aniden soğuması sebebiyle ilçe sakinleri; doğalgaz, kalorifer ve saba yakmaya başladı.

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