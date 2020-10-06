İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvanlı genç evini sanat atölyesine çevirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Ömer Marhan isimli genç, evini sanat atölyesine çevirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Ömer Marhan isimli genç, evini sanat atölyesine çevirdi.


Tatvan ilçesinde yaşayan Ömer Marhan (31) isimli genç, evini sanat atölyesine çevirdi. Yapmış olduğu çalışmalarla resim, 3 boyutlu heykel ve ahşap çalışmaları alanında evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Marhan, “Daha önce bir çok yerde atölye kurmama rağmen evimde ki rahatlığı sağlayamadım. Burada daha özgür ve daha verimliyim ”dedi.


Bireysel olarak kendisini geliştirmeyi ve daha farklı kitlelere ulaşabilmeyi hedefleyen Marhan, “Bu alanda kendimi daha çok geliştirip daha iyi yerlere gelmeyi ve bulunduğum topluma bu alanda daha faydalı çalışmalar yapmayı ve sanatı layık olduğu yere getirmeyi hedefliyorum” dedi.


Marhan, koltuk takımı dışında geri kalan biblo, sehpa, abajür ve dolapları da kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.