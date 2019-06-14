Tatvanlı öğrenciler Ahlat'ı gezdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vangölü İlk ve Ortaokul öğrencileri, Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Okulun idareci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen gezi kapsamında ilçeye gelen öğrenciler, ilk olarak tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdiler. Burada mezar taşlarını inceleyen ve hakkında bilgi alan öğrenciler, mezar taşlarının büyüklükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Daha sonra Harabaşehir, kümbetler ve Ahlat Müzesini gezen öğrenciler, ardından Çarho mesire alanında piknik yaptı.

Öğrencilere Tatvan Gençlik Merkezinde görevli bazı gönüllüler tarafından çeşitli oyun aktiviteleri de yapılarak, eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Okul Müdürü Şahin Ballıkaya, 250 öğrenciyle birlikte Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirterek, birçok öğrencinin ilk defa buraya geldiğini ve müze gezdiklerini söyledi. Özellikle Selçuklu Meydan Mezarlığının tarih açısından ne kadar önemli bir yer olduğu öğrencilere yerinde göstermek istediklerini ifade eden Ballıkaya, kendi imkanlarıyla düzenlenen gezinin öğrenciler açısından oldukça faydalı olduğunu belirtti.