Tatvan'lı öğrenciler ünlü ressamların tablolarını canlandırdı

Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu öğrencilerinin büyük bir profesyonellikle ünlü ressamların tablolarını canlandırdıkları sergi Türkiye'nin dikkatini çekti.

Tatvan ilçesinin Van Gölü Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yıl son resim sergisi tüm Türkiye'den büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Şahin Ballıkaya'nın destekleri ile okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren'in öğrencileriyle birlikte hazırladığı yıl son resim sergisi kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin canlı model olarak rol aldığı etkinlikte ünlü ressamların tabloları öğrenciler tarafından büyük bir profesyonellikle canlandırıldı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler resimlerdeki figürlerle aynı giyim ve makyajı yaptı. Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin performansı ve etkinlik cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.

Bitlis'te öğrencileriyle canlandırdıkları tablolarla sosyal medyada viral olan okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, etkinliğin bu denli ilgi görmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinlik sayesinde Tatvan'ın sesini tüm dünyaya duyurmuş olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Sevda Eren, “Türkiye'de birçok özel üniversitelerde, devlet okullarımızda bu proje yapıldı. Fakat ben kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öğrencilerimin etkinlikte giymiş oldukları, üzerlerinde bulunan kıyafetler bir çok öğretmen arkadaşımın ve öğrencimin imkanıyla bunlar gerçekleşti. Bu manada öğretmen arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Herkes bizleri maddi yada manevi olarak destekledi ve bunun bir sonucu olarak böyle güzel bir etkinlik ortaya çıktı. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Tatvan'ın sesini duyurduk. Zaten amaçta buydu. Van Gölü'nden Van Gölü Ortaokulu'ndan herkese kocaman selamlar.” Diye konuştu.

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise okullarının isminin böyle güzel bir etkinlikle anılmış olmasının son derece gurur verici bir durum olduğunu dile getirdi.

Sevda öğretmenimiz okulumuzda göreve başlar başlamaz odama gelerek benle görüştü. Bana ilk başta müdür bey “size bir soru sormak istiyorum” dedi. Bende “buyurun öğretmenim” dedim. Sanata bakış açınız nedir, sanatı destekler misiniz? Diye sordu. Bende sanatı sevdiğimi, sanatı her türlü destekleyeceğimi kendisine ifade ettim. Kendisi de ta o gün sanatı desteklememiz durumda çok güzel işlere imza atılacağının sinyallerini vermişti. Bunun sonucunda okul olarak düzenlediğimiz etkinliğimiz ülke gündeminde geniş yer buldu. Ülkemizde gündem olan, özellikle sosyal medyada yoğun beğeni alan ve milyonlarca kez paylaşılan bu etkinliğin temelini de alında bizler o gün attık. Bunun neticesinde de okulumuzda sanat ve resim atölyesi kurduk. Kurmuş olduğumuz bu atölyemizdeki atık ve atıl haldeki malzemelerimizi de gerek il milli eğitim müdürlüğümüz, gerek ilçe kaymakamlığımız ve gerekse ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün destek ve katkılarıyla modern bir hale getirdik. Bu günde bu atölyemizde yıl boyunca yapılan çalışmaları sergiledik. Bunun yanı sıra öğretmenlerimiz rehberliğinde sıra dışı ikonik tabloları canlandırdıkları bir gösteri sergilediler. Sergi başta izlemeye gelen misafirlerimiz sonrasında ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ve ülkemizde yoğun bir gündem oluşturdu. Bu çalışmanın ülkemizin ve uluslararası medyada yer alması bizi onurlandırdı. Öğrencilerimiz Tatvan Van Gölü Ortaokulu adına, Bitlis adına onurlu ve gururluyuz. Bitlis'imizi, Tatvan'ımızı ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiş olduk. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bu yönde çalışmalarımız devam edecektir.” Şeklinde konuştu.