Tatvanlı sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonasında Tatvanlı Emir Taha Adalı Türkiye üçüncüsü oldu.

11-13 Haziran 2023 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Okullar Arası Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 45 kilogramda erkekler kategorisinde Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularından Emir Taha Adalı Türkiye üçüncüsü oldu.

Tekvando hocası Sezer Köksal, aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, öğrencisini tebrik etti.