Tatvanlı sporcular, önemli başarılar elde etti

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na katılan Tatvanlı sporcular iki birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük başarısı elde etti.

Elde ettikleri başarılarla Tatvan'ı ulusal ve uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam eden Tatvanlı sporcular, başarı serisini devam ettirdi. 22 - 29 Ocak tarihleri arasında büyükler gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenen turnuvada Tatvanlı genç sporcular, elde ettikleri başarılarla başarı zincirine bir halka daha eklemiş oldu. 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada iyi performans sergileyen Tatvanlı sporculardan Seyit Ali Arıcı ve Mustafa Kurt gençler kategorisinde birincilik, Gamze Korkmaz büyükler, Özlem Melek Korkmaz ise gençler kategorisinde ikincilik ve son olarak Mehmet Yalçın ise büyükler kategorisinde üçüncülük derecesi elde etti. Genç sporcular, aldıkları derecelerle düzenlenecek olan Kick Boks Türkiye ve dünya kupalarına katılma hakkı kazanmış oldu.

Sporcuların elde etmiş olduğu başarılarla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, genç sporcuların elde ettiği başarılarla gururlandıklarını ifade ederek, başarılarından dolayı sporculara tebriklerini, başarıdaki katkılarından dolayı Antrenör Ömer Uğur ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ise teşekkürlerini iletti.

Sporun tüm branşlarını ve sporcuları çok önemsediklerini kaydeden Kaymakam Demir, ilçedeki spor tesislerinin artmasıyla birlikte spordaki başarıların da arttığına işaret ederek, ?Sporu ve sporcularımızı çok çok önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tüm spor branşlarında başarılı olmaları için gerekli olan alt yapıları oluşturmaya ve bu altyapıları güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu manada her geçen gün ilçemizdeki spor tesisi sayımız da artıyor. Bu tesislerimiz her zaman gençlerimizin hizmetindedir. Gençlerimizi çok çok önemsiyor, onlarla gurur duyuyoruz. Elde ettikleri başarılar bizlerin göğsünü kabartıyor. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada spora ve sporcuya olan desteğimiz devam edecek. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda başarılar elde eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarıda katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletiyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum? şeklinde konuştu.