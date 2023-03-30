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Tatvanlı sporculardan Avrupa şampiyonası başarısı

BİTLİS (İHA) – Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Ankara’da yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonasına katılan Tatvanlı sporcular 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik başarısı elde etti.

BİTLİS (İHA) – Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonasına katılan Tatvanlı sporcular 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik başarısı elde etti.


Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki muaythai takımı sporcuları, katıldıkları Muaythai Avrupa Şampiyonasında önemli dereceler aldı. Antrenörleri Ömer Uğur ile birlikte şampiyonaya katılan sporculardan Gamze Korkmaz ve Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Avrupa Şampiyonu olurken Seyyit Ali Arıcı ise Avrupa ikinciliği başarısı elde etti.

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