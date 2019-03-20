Tatvanlı sporculardan büyük başarı

Bitlis'i temsilen 14 – 16 Mart tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Birinciliği turnuvasına katılan Tatvanlı güreşçiler büyük başarı elde etti.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 13-14 yaş grubuna yönelik açılan “Güreş Kursu” meyvelerini vermeye başladı. Daha öncesinde okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen ve yıldızlar kategorisinde il derecesi elde eden sporcular bu kez ise ili temsilen Muş'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Birinciliği turnuvasına katıldı. Usta Öğretici ve Güreş Antrenörü Onur Öztemiz gözetiminde Tatvan Kapalı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren “Güreş Kursu” kursiyer sporcuları, Bitlis'i temsilen katıldıkları Okullar Arası Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup Birinciliği turnuvasında da dereceyle döndü.

Turnuvaya katılan sporculardan Nebi Uçar 42 kiloda, İbrahim Yeltekin ise 52 kiloda şampiyonluk başarısı elde ederken, sporculardan Ensar Öğretmen 85 kiloda, Miraç Gökmen 75 kiloda ve son olarak Enes Şengül ise 85 kiloda üçüncülük başarısı elde etti. Turnuvadan iki şampiyonluk ve üç üçüncülük derecesi elde eden, ayrıca takım olarak turnuva üçüncülüğü başarısı elde eden sporcular, gözünü bu kez ise Türkiye şampiyonasına dikti.

Sporcular elde ettikleri başarı ile 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Sporcuların elde etmiş olduğu başarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, sporcuları tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Elde edilen başarının önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, başarıda emeği ve katkısı bulunanlara ise teşekkürlerini iletti.