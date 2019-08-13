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Tatvanlılar'dan Emre Sertkaya konserine yoğun ilgi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi 2019 yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen Emre Sertkaya konseri binlerce Tatvanlının katılımı ile gerçekleşti.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi 2019 yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen Emre Sertkaya konseri binlerce Tatvanlının katılımı ile gerçekleşti.


Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tatvan Belediyesi 2019 Yaz Şenlikleri' etkinliklerinde Emre Sertkaya sahne aldı. Renkli görüntülerin yer aldığı konserde konsere gelenler Emre Sertkaya'nın şarkılarına eşlik etti. Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren Sertkaya, Tatvan'da daha önce de konser verdiğini, konsere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Sanatçı Emre Sertkaya'ya plaket takdim eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de tüm hemşerilerinin bayramını kutladıktan sonra etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden dolayı Tatvan halkına teşekkür etti.

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