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Tavuk eti yüklü tır yan yattı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde tavuk eti yüklü tırın yan yatması sonucu kara yolu kapandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tavuk eti yüklü tırın yan yatması sonucu kara yolu kapandı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş istikametine gitmekte olan Halil Batmış yönetimindeki 47 NL 666 plakalı tır, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün hafif yaralandığı kazada jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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