Tek katlı evler ve yön tabelaları kara gömüldü

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 226 köy yolunu açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan nasibin alarak neredeyse kayboldu. Özellikle Rahva mevkiinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşatırken, bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek halay çekti.

Köy yollarında özel idare, ana ve ara arterlerde ise karayolları ve belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.