TEKMER'den tanıtım toplantısı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, TEKMER'in tanıtım sunumu ile başladı. Burada konuşan TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto, TEKMER'in Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından 25.08.2021 yılında kurulduğunu belirterek, “Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları başta olmak üzere araştırma-geliştirme veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi her türlü girişimci veya işletmelere iş veya proje fikirlerini ticari değere dönüşmeleri için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermek en büyük amacımızdır. Bitlis TEKMER ile girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka, kuluçka sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler sağlanmaktadır. Bitlis TEKMER üç ana programda faaliyet göstermektedir. Bu programlar; yazılım girişimleri, enerji, yenilenebilir enerji ve nano teknoloji programlarıdır” dedi.

TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto ve diğer katılımcıların konuşmalarının ardından toplantıya katılan girişimciler ve iş fikri olan girişimci adayları ise iş fikirlerini anlatarak yatırıma dönüşmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

TATSO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Lebit de, düzenlenen toplantı ve TEKMER'in önemine dikkat çekerek, oda olarak üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını ifade etti.

Fikir alışverişi ve soru cevap bölümü ile sona eren toplantıya TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto, TATSO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Lebit, TEKMER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeki Uçar, DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Kerem Akın ve çok sayıda girişimci ve iş fikri olan girişimci adayları katıldı.