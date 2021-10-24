TEMA Bitlis gönüllülerinden Nemrut Kalderasında "Plogging" etkinliği

Etkinlik kapsamında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterinde bir araya gelen gönüllüler hem doğa yürüyüşü hemde çevre temizliği yaptı. Açık havada yürüyüş yapıp yol üzerinde karşılarına çıkan çöpleri tek tek toplayan gönüller etkinlik sonunda poşet poşet çöp topladı.

Düzenlenen etkinliğin TEMA Vakfı Bitlis İl Temsilciliği koordinesinde Tatvan ve Güroymak ilçe temsilcilikleri ile birlikte organize edildiğini belirten TEMA Vakfı Bitlis İl Temsilcisi Hülya Durmaz Bekmezci, "Sağlıklı bir yaşam ancak temiz bir çevre ile mümkündür. Yaşadığımız alanı temiz tutmak insanlık ve vatandaşlık görevimizdir. Biz Tema vakfını temsilen ilimizde yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız ile birlikte umut yeşertmeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinliği yaklaşık 20 gönüllü üye ile birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Bekmezci, "Gönüllerimizle sık sık düzenlediğimiz etkinliklerimizden birini de bu hafta sonu Nemrut Kalderasında gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında gönüllü üyelerimizle hem doğa yürüyüşü hemde çevre temizliği yaptık. Etkinliğimiz oldukça verimli ve bol sohbetli geçti. Ben bu vesile ile etkinliğe katılım ve katkı sağlayan tüm gönüllerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.