TEMA gönüllülerinden toprağa saygı yürüyüşü

Kasım ayının üçüncü haftası kutlanan “Erozyonla Mücadele Haftası” etkinlikleri kapsamında erozyon ve ağaçlandırma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yürüyüşte, kilolarca meşe palamudu toplandı. Topluluk çalışmalarının içerisinde meşe palamutlarının toprakla buluşturulması ve tüpleme ile fidanlarının üretilmesinin de yer aldığını ifade eden Çevre Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Durmaz Bekmezci, meşenin ülkenin hemen her yerinde yetişebilen, yaklaşık 18 türü ile Anadolu'da yayılım gösteren bir ağaç türü olduğunu söyledi. Barışın, gücün ve dayanıklılığın sembolü olan meşenin tarihte yerini aldığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Bekmezci, “Derine inen kökleri ile toprağı sıkıca tutmakta ve erozyonla mücadele etmektedir. Gövdesi dalları her dem yeşil olan bazı türleri ile kuşlara ve sincaplara yuva ve besleyici palamutları ile önemli bir besin kaynağıdır. Palamutlar insanlar tarafından doğrudan pişirilerek, kurutulup kahve yapılarak ya da ilaç elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yaprakları hayvan yemi, dalları yakacak olarak ve mobilya üretiminde kullanılan çeşitleri vardır” şeklinde konuştu.

Bu etkinlik ile öğrencilerin Mutki ilçesinin eşsiz doğal güzelliklerini de görme fırsatı elde ettiğini dile getiren Bekmezci, “Beyaz Su Mesire Alanında yapılan piknik ile dinlenen öğrenciler, #fillthebottle sosyal medya meydan okumasına (challenge) katıldılar. Ayrıca 60 metre yükseklikten düşen ‘Gümüş Kanat' şelalesi ile doğanın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşamışlardır” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Bekmezci, çalışmanın gerçekleşmesi konusunda desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a, rektör yardımcılarına ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.