TEMA Vakfı Mutki gönüllüleri okul bahçelerine fidan dikti

Bitlis'in Mutki ilçesinde TEMA Vakfı desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitim gördükleri okulun bahçesine çeşitli fidanlar dikti.

TEMA Vakfı Mutki sorumlusu Kenan Orak, amaçlarının öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini aşılamak olduğunu belirtti. Mutki'de TEMA Vakfının ve öğretmenlerin katkılarıyla öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Orak, “Çalışmalarımız kapsamında Mutki Anadolu Lisesi, Çığır İlkokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çitliyol İlkokulumuzun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Kendi elleriyle fidan diken çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Başta doğaya gönül veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ecvet Leventoğlu ve şube müdürümüz Asef İşbiter, okul yöneticileri, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ederim" dedi.