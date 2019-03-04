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Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Bitlis’te etkili olan kar yağışının ardından araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımlar, temizlik işçileri tarafından temizleniyor.

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımlar, temizlik işçileri tarafından temizleniyor.


Ekipler ana arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, kentteki dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımları da Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik işçileri küreklerle temizlemeye çalışıyor. Kış mevsimi ile birlikte temizlik işçileri de merdiven, kaldırım, üst geçitler ve dar sokakları kardan temizliyor.


Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpürgeleri ile temizleyen işçiler, bu kez ellerine tahta küreklerini alarak merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalışıyorlar. Ekipler, ana arterlerdeki kaldırımları kardan temizleyerek vatandaşların daha rahat yürümesi sağlanmaya çalışılıyor.

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