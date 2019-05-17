Ters laleleri fotoğraflamak için 2 bin rakımlı dağa tırmanıyorlar

Bitlis'teki doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgede ‘Ağlayan Gelin' olarak adlandırılan ters laleleri doğal ortamında görmek ve fotoğraflamak için 2 bin rakımlı yüksek dağlık bölgelere tırmanıyor.

Türkiye'de çok az bölgede yetişen ve ‘Ağlayan Gelin' olarak adlandırılan ters laleler, Bitlis'in dağlık bölgelerinde karların erimesiyle birlikte yeni yeni açıyor. Bitlis'teki doğa ve fotoğraf severler ters laleleri doğal ortamında görüntülemek için Mutki ilçesinin 2 bin rakımlı dağlarına tırmanıyor.

Ters laleleri görmek ve fotoğraflamak için 2 bin rakımlı dağa çıktıklarını belirten Fatih Bilgiç isimli fotoğraf sever, “Şu an Bitlis'in Mutki ilçesine yakın 2 bin rakımlı bir tepede bulunmaktayız. Buraya geliş amacımız hem fotoğraf çekmek hem de doğa severlerle birlikte buradaki Bitlis dilinde ‘ters lale' diye adlandırılan çiçekleri fotoğraflayabilmek. Buraya özellikle doğa severlerin ve fotoğrafçı arkadaşların yoğun bir ilgisi var. Burası kesinlikle Bitlis'teki herkesin ve ülkemizde insanların görmesi gereken bir yer” dedi.

Endemik tür olan ters laleler özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bitlis, Muş, Van ve Hakkari illerinin yüksek dağlık alanlarında görülüyor.