Ticari pilot eğitimi alan gazetecilere sertifika ve ehliyetleri verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 17 – 20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İHA-1 Ticari Pilot Eğitimini başarıyla tamamlayan üyeler için sertifika ve ehliyet dağıtım töreni düzenlendi. BİGACEM Tatvan ofisinde gerçekleştirilen program çerçevesinde BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve Genel Sekreter Hakan Okay tarafından 32 saatlik eğitim başarıyla tamamlayan BİGACEM üyesi 30 gazeteciye İHA-1 Ticari Pilot Eğitim sertifikası, Temel Radyo Haberleşme Eğitim Sertifikası ve İHA-1 ehliyetleri takdim edildi.

DAKA destekli düzenlenen eğitim ile sahada aktif çalışan 30 üyelerine drone kullanmak için yasal zorunluluk olan İHA-1 ehliyeti kazandırdıklarını belirten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, aldıkları eğitimle ile artık uçuşa hazır olduklarını söyledi. BİGACEM Akademi eğitimleri kapsamında 2022 yılı eğitimlerinin İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Aygül, gerek kontenjan sınırı sebebiyle düzenlenen İHA-1 Ticari Pilot Eğitimine katılamayan diğer üyeler için mesleki eğitimlerin devam edeceğini kaydetti. Belge ve ehliyetlerini alan Gazetecilere tebrik eden ve başarı dileklerini ileten Aygül “Meslektaşlarımızın gündelik ihtiyaçlarından biri haline gelen havadan görüntüleme araç ekipmanlarının kullanımı için gerekli olan İHA-1 Ticari Ehliyeti kursumuz başarıyla sonuçlandı. Eğitim kapsamında 30 gazeteci üyemiz ehliyetlerini aldı. Üyelerimiz bu projemizde havadan görüntüleme araçları ile ilgili yetkinlik kazanarak ‘Gönüllü tanıtım elçileri', ‘4 mevsim Bitlis', ‘Bitlis'in enleri' ve ‘Yer gök deniz Bitlis' gibi diğer projelerimizde de çalışmalarımıza katkı sunacaklar. Bu vesile uygulama aşamasındaki katkılarından dolayı Tatvan Ticaret Odası Başkanı Bilal Adabağ'a, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.