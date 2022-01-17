İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tipiye yakalanan kuşların zor anları

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aniden bastıran tipi kuşlara zor anlar yaşattı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran tipi kuşlara zor anlar yaşattı.


Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan açık ve güneşli hava öğle saatlerinde yerini yoğun tipi ve sisli havaya bıraktı. Aniden bastıran tipi nedeniyle adeta göz gözü görmedi. İnsanların nefes almakta zorlandığı tipi, hayvanlara da zor anlar yaşattı. Aniden bastıran tipiye yakalanan kuşlar ise yolunu kaybetti. Sürü halinde uçan kuşların tipide yaşadığı panik görüntülere yansırken, yolunu kaybedip hızını alamayan bazı kuşlar ise binaların balkon camlarına çarptı.


Bir süre kendi etraflarında uçuşan kuşlar, tipide daha fazla ilerleyemeyince buldukları en yakın ağaca konup tipinin dinmesini bekledi. Yaklaşık yarım saat tipi ve fırtınanın şiddetinin azalmasını bekleyen kuşlar, tipinin dinmesiyle yeniden uçmaya başladı.


Öte yandan; tipiye yakalanan kuşların uçarken yaşadığı zor anlar ise görüntülere anbean yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.