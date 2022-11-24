Tırın dorsesinden 133 düzensiz göçmen çıktı

Bitlis'te polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “24 Kasım 2022 tarihinde ilimiz merkezde durumundan şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesi içerisinde toplam 133 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 şüpheli yakalanmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Yakalanan 133 göçmenin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır” denildi.