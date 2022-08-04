TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Huzur olmadan ticaret olmaz”

Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yoktur” dedi.

Muş'tan Bitlis'e gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ahlat Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 1071 Sultan Alparslan Otağını gezdi. Selçuklu Mezarlığında gazetecilere kısa bir açıklamada yapan Hisarcıklıoğlu, “Bizler için çok büyük mana ve manevi değeri olan Ahlat'ta olmaktan büyük gurur duyuyorum. İlk defa geliyorum buraya, çok etkilendim. Başkanımıza, kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel izahatlar verdiler. Özellikle Anadolu'da yaşayan herkesin bir Ahlatlı olduğunu söylediler. Aslında hepimizin giriş yeri Ahlat. Ahlat'ın hemşehrisiyiz. Burada yatanların hepsinin ruhlarına Fatiha okuyoruz. Mekânları cennet olsun, Allah hepsinden razı olsun. Eğer bugün burada Müslümanlar bu topraklarda, Anadolu'da yaşıyorsa, bunların hepsinin çok katkısı var. Allah hepsinden razı olsun. Buraya ilk defa geldik. Bundan sonra da buranın tanıtımına zaten devlet en üst noktada sahip çıkıyor. İnşallah biz de iş dünyamızın gerek Ahlat gerek krater gölü dahil olmak üzere buranın tanıtımına katkı vereceğiz” dedi.

Ardından Tatvan'a geçen Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen plaket törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'in en önemli zenginliğinin insan varlığı olduğunu, 350 bin nüfusunun yüzde 62'sinin ise 0-30 yaş aralığında olduğunu söyledi. Vali Çağatay, “Biz bir marka olmaya çalışıyoruz. Bölgenin terör belasını def etmesiyle beraber huzur geldi. Başkanımızda huzurun önemini vurguladı. Huzur olmayınca hiçbir şey olmuyor. Çok şükür huzura kavuştuk, Allah eksik etmesin. Çok kıymetli değerlerimiz ve muhteşem bir tarihi alt yapımız var. Sahip olduğumuz tescilli eser sayısı turizmde bir marka haline gelmiş. Mardin'in aşağı yukarı iki katına yakın. Müthiş bir doğal yapımız var. Ormanlarımız, Van Gölü'müz, Nemrut Krater Gölümüz ve kışımız var. Tarihi alt yapımız var. Muhteşem bir yolda ilerliyoruz. Ama en önemli zenginliğimiz insan varlığımız. 350 bin nüfusun yüzde 62'si, yani 217 bin kişi 0-30 yaş arasında. Bundan 3-5 yıl önce Bitlis'te en büyük sorun terör denilecekti. Ama artık işsizlik. Gönül isterdi o denilmesin ama Türkiye ortalaması ile aynı cümle sarf ediliyor. Bu huzuru bulduğumuzun bir göstergesidir. Bu bize büyük görev yüklüyor. Huzura kavuşmamızla sahip olduğumuz insan potansiyelini gören yatırımcılar buraya hücum etti. Birkaç yıl önce ineklerin otladığı OSB'de dün itibariyle arsa kalmadı. Elimde yüzlerce başvuru dilekçesi var. Yer istiyorlar. Dün itibariyle 3 bin 100 kişi çalışıyor. Allah nasip ederse inşaatı devam eden yerlerde Eren ve Kiler Holding ve diğer yatırımcılarla 2024 yılında orada 10 bin kişi çalıştıracağız” diye konuştu.

“Bir yerde birlik varsa kesinlikle sırtınız yere gelmez”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ticarette zengin olmanın yolunun ticaret ve sanayiden geçtiğini belirterek, “TATSO'nun 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle burada bulunmaktan şeref duyuyorum. Burada gördüğüm çok güzel bir tablo var. Bundan gururlandım. Bütün Türkiye'yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, markalaşan şehirlerde birlik beraberlik var. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet bereket oluyor. Bunu yapan iller hep marka şehirler oluyor. Bunu Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Denizli'de görürsünüz. Bunu yapan şehirler markalaşıyor. Tatvan tek yürek, tek bilek olmuş. Gelişmeye kenetlenmiş. Bir yerde birlik varsa kesinlikle sırtınız yere gelmez” diye konuştu.

“Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan'ın gelişmesi ve zenginleşmesi için çok çaba gösteriyor” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“TATSO bu son dönemlerde akredite oldu. Otellerde, ülkemizde ve dünyada yıldızlama sistemi var. En üstün hizmet veren 5 yıldızlı otellerdir. Dünyada da odalarda bu şekilde yıldızlama sistemi var. Buna akreditasyon diyoruz. Bunu uluslararası bağımsız oda sistemini denetleyen kuruluş gelir denetler. Tatvan da hazırız dedikten sonra gelip denetlendi. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odamız vermiş olduğu hizmet kalitesi standardı itibarıyla tam 5 yıldızlı. 5 yıldız ne anlama geliyor. Türkiye ile mukayese etmiyorum Paris, Londra, Berlin ticaret ve sanayi odaları da 5 yıldızlı. Tatvan'da hizmet alan üyelerimizin aldığı hizmetin kalite ve standardı Parisli tüccardan, İngiliz ve Berlin'deki, Alman tüccarından daha az kaliteli hizmet almıyor. Tatvan'ımızı böyle bir dünya şehri haline getirdiği için ve hizmet kalitesini dünya standardına getirdiği için yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

“TOGG için 1 milyon 800 bin tüccar ve sanayicinin adına görevi üstlendim”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarıda kalmış rüyası olan TOGG için 1 milyon 800 bin tüccar ve sanayicinin adına görevi üstlendiğini belirterek, “Buraya Bursa Gemlik'ten geldim. Orada TOGG var. 1 milyon 800 tüccar ve sanayi adına bu görevi üstlendim. İnsanımızın 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarıda kalmış bir rüyaydı. Cumhurbaşkanı ‘yapar mısın' deyince ben Türk iş dünyasına güvendim. Allah'a şükürler olsun ilk defa Türkiye'nin markası olan, her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışa çıkacağımız yüzde 100 elektrikli otomobili ve yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim'de fabrikanın açılışını Gemlik'te yapacağız. İnşallah mart ayında Bitlis ve Tatvan yollarında TOGG arabasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar ortak akıl ve diyalogla çözülür”

Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun ticaret ve sanayiden geçtiğini ifade ederek, “Ticaret olmadan, malını satmadan zengin olmak mümkün değil. Üretmeden zengin olabilmek mümkün değil. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara en faydalı olacak işi yapıyorsunuz. Hepimiz çok şanslıyız. Hepimizde altın anahtar var. Ama bunun olabilmesi için önce evinde, şehrinde, ülkeden ve komşularında huzur olması lazım. Huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret ürkektir. Zenginleşmenin yolu ticaret, ticaretin de tek bir ilacı var o da huzurdur. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yoktur. Birlikte rahmet, ayrılıkta gazap vardır. Yeter ki birbirimizi fikrinden, inancından, etkin kökeninden, mezhebinden, aklınıza ne gelirse farklı siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyelim. Ötekileştirmezsek hep beraber kazanırız. Yoksa hep beraber kaybederiz. Sorunlar ortak akıl ve diyalogla çözülür. İleriye taşımanın yolu da ortak akıldır. Tatvan ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı ödül alacak tüm kardeşlerimiz kutluyorum” şeklinde konuştu.

Programda teşekkür konuşması yapan Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ da, yarım asırlık dönemde tek hedeflerinin bölge insanına kaliteli bir şekilde hizmet vermek olduğunu belirterek, “Geçmişte başkanlık yapmış yönetimde bulunmuş oda mensuplarımızı kutuluyorum. Son 3 dönem kendisi ile gururu duyduğum Rifat Hisacıklıoğlu ile onu cebimizde çek olarak arkamızda dağ gibi görerek çözüm için uğraştık. Bizden önce devraldığımız görevi bir çıta yukarı çıkmak için çalışıyoruz. Tek düsturumuz bölge insanına hizmet ve kalitesini artırmak adına kendimize şiar edindik. Bu uğurda da çalışıyoruz. TOBB ailesi büyük bir aile, bu gücü her zaman yanımızda hissettik” dedi.

Program, konuşmaların ardından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı esnafa plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Tatvan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölge ticaret ve sanayi odaları başkanları, ticaret ve sanayi odasına bağlı üyeler katıldı.

Hisarcıklıoğlu; Tatvan Belediyesi, Bitlis Valiliği ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.