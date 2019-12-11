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TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki TOKİ Prof.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen "Öğretmen-Veli Çay Sohbeti" projesi kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.


Her ay düzenli olarak öğrencilerin evlerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında hem öğrencinin durumu hakkında velilere bilgi veriliyor hem de okul - aile işbirliği güçlendiriliyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hakan Yaşar, “Her ay düzenli olarak yaptığımız ziyaretlerin bu ay ki çalışmasını da gerçekleştirdik. Toplam 40 öğretmenimiz ve okul idarecilerimizle her ay yaklaşık 100 kadar veli ziyaret etmekteyiz. Oldukça verimli geçen ziyaretlerimiz sayesinde hem öğrencimizin okuldaki durumu hakkında velilere bilgi veriyoruz, hem öğrencimizin evdeki durumu hakkında bilgi alıyoruz. Ziyaretler sayesinde yine aile ortamında öğrenciyi tanıma fırsatı, öğrencinin akademik başarılarını konuşma ve hafta sonu kurslarımızla ilgili görüşme imkanımız olmuş oluyor. Bu da haliyle öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarının yükselmesinin yanında akademik başarılarının artmasına katkı sağlıyor. Bu sayede de okul - aile işbirliğini güçlendirmiş oluyor. Okul aile işbirliği kapsamında veli ziyaretlerimiz yılsonuna kadar devam edecektir” dedi.

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