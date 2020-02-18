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Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.



Dün aksam saatlerinde Tatvan–Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden Ahmet Eser (46), Saliha Eser (41), Radife Eser (28) ve Bahattin Eser için ilçeye bağlı Koruklu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Çağatay ve Kaymakam Özkan ailenin acısını paylaşarak kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Eser ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Çağatay ve Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti.

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