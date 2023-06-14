TÜBİTAK'a Bitlis'ten 3 proje

Bitlis'te hazırlanan 3 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Finallerinde dereceye girdi.

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Türkiye Finallerinde, Bitlis Ahmet Eren Bilim Sanat Merkezi ve Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 3 proje derece aldı. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Volkan Kaya danışmanlığındaki yazılım projemiz Türkiye üçüncüsü, Yağmur Kudak danışmanlığındaki Türkçe projemiz Türkiye teşvik ödülü aldı. Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmenimiz Engin Aktaş'ın danışmanlığındaki tarih alanındaki projemiz ise TÜBİTAK Ankara final sergisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden öğretmenlerini ve emeği geçenleri kutluyoruz” denildi.