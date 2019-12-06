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Tümgeneral Fuat Güney'den Tatvan'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Bitlis’in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.


Tümgeneral Fuat Güney, Tatvan ilçe ziyareti kapsamında Kaymakam Mehmet Ali Özkan ile bir araya geldi. Tümgeneral Fuat Güney, ziyaret vesilesiyle Prof. Dr. Ozan Bahar'ın "Vazgeçme" isimli kitabını Kaymakam Özkan'a hediye ederken, Kaymakam Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine Türk bayrağı plaketi ve tablo hediye etti.

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