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Türk halk müziği sanatçısı Selahattin Alpay Hizan'da Konser verdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay Hizan’da konser verdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay Hizan'da konser verdi.


Hizan'da Kültür ve Sanat günleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Belediyesi, bu sefer Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay'ı Hizanlılar ile buluşturdu.


Hizan'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Alpay, “Bu tür etkinliklerin düzenlenmesine vesile olan Sayın Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'na teşekkür ederim” dedi.


Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Birbirinden güzel türküler seslendiren Alpay'a Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından plaket verildi.

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