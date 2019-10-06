Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz Ahlat'ta

Dr. Mehmet Öz, Ahlat'ta düzenlenen "Türkiye Meseleleri ve Türk Ocakları" konulu konferansa katıldı.

Ahlat Belediyesine ait alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Dr. Mehmet Öz, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Türk Ocakları Bitlis Başkanı Doç. Dr. Şükrü Ayta birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, günün anısına katılımcılara ilçenin yöresel el sanatlarından olan Ahlat bastonu hediye etti.

Düzenlenen konferansa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Türk Ocakları temsilci ve üyeleri katıldı.

Konferansın ardından Dr. Mehmet Öz ve beraberindekiler, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.