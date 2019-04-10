Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hafta münasebetiyle Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz tebrikleri kabul etti. Emniyet Müdürlüğü lokalinde ziyarete gelen kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak ziyaret eden herkese teşekkür etti.