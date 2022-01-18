Türkiye'de bir ilk, Bitlis Eren Üniversitesi kampusu içinde kayak tesisi açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi Kampüsünde Türkiye'de bir ilk olarak kayak tesisi açıldı.

Yaklaşık 2 Milyon TL'ye mal olan ve 400 metre uzunluğundaki kayak tesisinin açılışı düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva kampusu içerisinde yer alan ve Bitlisli İş insanı Ahmet Eren tarafından finanse edilen 400 metrelik kayak merkezi eğitim amaçlı kullanılacak

Bitlisli iş insanı Ahmet Eren tarafından finanse edilen tesis Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü açılış töreni BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın açılış konuşması ile başladı. Elmastaş, kayak tesisinin inşasında büyük katkıları olan Bitlisli İş insanı Ahmet Eren'e teşekkür etti. Elmastaş, konuşmasında şunları söyledi:

“Kayak merkezimiz 400 metre uzunluğunda bir tesis. Bu tesisimiz eğitim amaçlı yapılmış bir kayak tesisidir. Türkiye'de bir ilk. Başka üniversitelerde yok. Üniversitedeki ilk tesis ve Türkiye'de başka bir örneği de yok. Tabii eğitim amaçlı olarak yapılmış olabilir. Ancak biz 400 metreye önümüzdeki yıl 200 metrede daha ilave ederek pisti 600 metreye uzatmayı düşünüyoruz. Burada öğrencilerimiz eğitim görecek. Sadece üniversite öğrencilerimiz değil, aynı zamanda diğer öğrencilerimiz de buradan istifade edebilecek. Yine Bitlisli hemşerilerimiz de istediklerinde gelip burayı kullanabilecekler. Dolayısıyla önemli bir merkez. İnşallah hayırlara vesile olur. Tesisin yapılmasında emeği geçen Eren Holding büyük bir özveriyle çalıştılar. Onların sayesinde buraya kadar getirdik ve 2 milyondan fazla bir yatırım. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından minik öğrencilerin halkoyunları gösterileri ve kurdele kesimi ile tesis hizmete açıldı.

Açılışın ardından gece de kayakçılar tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Bitlis Çiftkaya Kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte Bitlisli kayakçılar ellerinde meşalelerle gösteri düzenlediler. Program havai fişek ve söylenen şarkılarla sona erdi.