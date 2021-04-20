Türkiye'nin en büyük ikinci ‘Millet Bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor

Türkiye'nin İstanbul Pendik'ten sonra ikinci en büyük 'Millet Bahçesi', Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılıyor.

Ahlat ilçesinde her yıl 1071 Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkiinde yapımına başlanan 400 bin metrekare alan üzerindeki millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Ahlat Belediyesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan millet bahçesinde; yeşil alanlar, kıraathaneler, cami, yürüyüş parkurları, etnospor, güreş, atlı okçuluk alanları ve 50 çadırlık bir otağ alanı yapılacak.

Yapımı devam eden millet bahçesi çalışmalarını inceleyen ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, burada gazetecilere açıklama yaptı. Kiler, “Burada yapılan millet bahçesi Ahlat ve çevre illerin nefes alacağı bir mekan olacak. Yaklaşık 400 bin metrekare alan içinde 135 bin metrekare kullanım alanı olarak öngörüldü. Burada 80 bin metrekare yeşil alanı, 13 kilometre yürüyüş alanıyla muhteşem bir alan oluşturuldu. Çevrede büyük şehir içinde ikinci büyük millet bahçesi olacak. İstanbul Pendik'ten sonra burası Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi olacak. Burada gezdikten sonra şimdi bir dikili ağacımız olsun diyerek bir ağaç da biz diktik. Burada süs bitkileri dahil olmak üzere bin 900 çeşit ağaç dikimi yapıldı. Ayrıca yine ilimizin ve ilçemizin tarihi doksuna uygun 3 adet Ahlat taşı kaplamalı köprü yapıldı. Belediye Başkanı gece gündüz demeden burada çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işler yürüyor. Haziran ayında bölgenin hizmetine açılacak” dedi.