Türkiye'nin en yüksek krater dağında şampiyonaya hazırlık

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayaklı koşu sporcuları, Türkiye'nin en yüksek krater dağında şampiyonalara hazırlanıyor.

Bitlis genelinden ilk karın yağdığı Nemrut Dağı'na çıkan kayakçılar, bir taraflarında Van Gölü diğer taraflarında ise Nemrut Krater Gölü eşliğinde antrenmanlarını yapıyor. İl genlinde kar yağışı olmamasından dolayı kayakçılar antrenmanlarını 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater dağı olan Nemrut Krater Dağı'nda gerçekleştiriyorlar. Kar yağışının sadece Nemrut Krater Dağı'nda olması nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirten kayakçılar, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını söylediler.

Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, yeni ve eski sporcuların birlikte çalıştığı bu ortamın kayakçılar için verimli olduğunu belirterek, pandemi döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini, buna rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmaların doğal ortamda verimli geçtiğini vurgulayan kayaklı koşu antrenörü Sedat Doymaz, “Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2020-2021 kayak yarışmalarına Nemrut Krater Dağı'nda hazırlanıyoruz. Nemrut'a her yıl olduğu gibi bu yıl da kar erken düştü. Biz de ilk çalışmalarımızı sürekli burada yapıyoruz. Çok güzel bir hava, 2 bin 500 rakımda, bir tarafımızda Nemrut Krater Gölü diğer tarafımızda Van Gölü... Çok güzel bir atmosfer. Virüsten dolayı çok zorlu günler yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Pandemi süresince bizler de kurallara uyarak antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Şu an 2 sporcumuz milli takım kampında. Bizler de yeni sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Yeni sezon, yeni simalar, yeni sporcular. Altyapımız çok güçlü. Bu yılki müsabakalara katılırsak, iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Nemrut'un güzelliklerini herkesin görmesi için herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.