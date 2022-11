Türkiye'nin otogarı olmayan tek ili Bitlis, şehirlerarası otobüs terminaline kavuşuyor

Türkiye'nin otogarı olmayan tek ili olan Bitlis'te 40 milyon liraya mal olacak şehirlerarası otobüs terminalinin temeli törenle atıldı.

Bitlis ve Tatvan belediyeleri işbirliğiyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi karşısında eski bölge trafik noktasında 5 bin 450 metrekarelik alana inşa edilecek olan şehirlerarası otobüs terminal binası için temel atma töreni düzenlendi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Bitlis ve ilçelerini ziyaret edecek yolcuların daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bölgenin önemli yollarının kesiştiği kavşak noktalarından biri olan şehir, yeni bir tesise kavuşuyor. Bitlis için büyük bir yatırım niteliğinde ve 18 perondan oluşacak şehirlerarası otobüs terminali, şehrin ticaret hayatına da canlılık kazandıracak. Yapımının yaklaşık 400 gün içerisinde tamamlanması beklenilen yeni Bitlis-Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, “Tatvan Bitlis Otogarı'mız hayırlı uğurlu olsun. Tabii yıllardır Bitlis'te ve Tatvan'da bir otogar hasretimiz, özlemimiz vardı. Hem vatandaşlarımız tarafından, hem otobüs işletmeleri tarafından belediyelerimiz tabii çalışmalarını devam ettiriyordu ama bir türlü nasip olmadı. Daha önce yaptık uygun değildi. Şimdi Allah her iki belediye başkanımızdan da razı olsun. Ben her ikisini de tebrik ediyorum. Hem Bitlis Belediye Başkanımızı, hem Tatvan Belediye Başkanımız bir araya geldiler. Ortak bir otogar yapımına karar verdiler. Ortak bir otogar, hem yapımında çok büyük tasarrufa neden oldu. Yaklaşık şu anda 40 milyon liralık bir otogar temelini attık. 2 tane olsaydı 80 milyon olacaktı. Bir defa yaparken 40 milyon lira tasarrufa geçtik. Hem arsa maliyeti, hem inşaat maliyeti anlamında ama aslında daha önemlisi olan işletme anlamında daha fizibilite olacak. Yani hem Bitlis'in hem Tatvan'ın ikisinin ortak bir otogarı olmasıyla çok işletmeye sahip olacağız inşallah” dedi.

Yaklaşık 3 bin 150 metrekare oturumlu bir temel attıklarını ifade eden Kiler, “İnşallah toplamı 5 bin metrekare alanda yaklaşık 40 dönüm arazi içinde olacak. 18 perondan oluşacak bir otogarımız olacak. Bu anlamda hem Bitlis'in hem Tatvan'ın fevkalade önümüzdeki 40 yıl işini görecek bir otogar oluyor burası. Çevre düzenlemesiyle, otoparkıyla inşallah oluşacak kafeterya restoranlarıyla, dinlenme alanlarıyla yani bu bölgenin bütün ihtiyacını karşılayacak. Bu anlamda tabii İçişleri Bakanımızın desteği oldu. Her iki belediyemizin desteği oldu. Özel idareden, Maliye Bakanımızdan destek alacağız. Dolayısıyla ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ama yine en büyük tebriği her iki belediye başkanımız da hak etti. Hakikaten ikisi bir araya gelerek ortak karar aldılar. Bitlis ve Tatvan'ın ortak bir otogarının olması, o kararı almaları çok önemliydi. Bu anlamda bundan sonraki iş çünkü otogarları işletmek çok masraflı oluyor. Daha sonrasında sıkıntılar yaşanıyordu. Ama şimdi burası çok fizibiliteli bir işletme olacak. Karlı bir işletme olacak. Hem Tatvan'a hem Bitlis'e inşallah hizmet edecek. Bu anlamda her ikisini tebrik ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. İnşallah bu sene üstünü kapatmayı zorlayacağız. Ama olmazsa bile önümüzdeki senenin inşallah ilk çeyreğinde otogarımızı bitirmiş olacak. Hayırlı mübarek olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından terminal binasının temeli atıldı. Temel atma törenine, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.