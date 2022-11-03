Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 9'unu Ahlat karşılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinin zengin ve geniş tarım arazilerinde üretilen patates, Türkiye'nin patates ihtiyacının 9'unu karşılıyor.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 9'unu karşılayan Ahlat'ta bu yıl 35 bin dekar alandan 170 bin ton ürün bekleniyor. Tarlalarda patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat'ın tarımıyla özellikle Doğu Anadolu'da ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi. Keskin, "Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 9'u ve kuru fasulye ihtiyacının yüzde 8'i sadece Ahlat'tan karşılanmaktadır. Bu yıl 170 bin ton patates rekoltesi bekliyoruz. Çok şükür çiftçilerimiz hem verimden hem kaliteden son derece memnun. Tabi en önemli etmen her zaman dile getirdiğimiz gibi çiftçilerimizin kabiliyetli olmasıdır. Bu sayede biz Doğu Anadolu'daki tüm illerin patates ihtiyacını karşılamakla beraber çoğu ürünlerimizi de yurt dışı pazarlarına sunmaktayız. Bu yıl 35 bin dekar alanda patates üretimi yapıldığı ve bu alanlardan 170 bin ton civarında ürün beklentimiz var. İlçemizde 15 çeşidin üzerinde farklı patates tohumuyla patates tarımı yapılmaktadır. Tabi burada biz sadece yemeklik olarak düşünmüyoruz. İnsanların ihtiyaçlarına ve damak zevkine göre cipslik, yemeklik ve kızartmalık olmak üzere kombine çeşitlerle patates üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

İlçenin Taşharman köyünde patates üreticiliği yapan Ecebettin Karakaya da, "Bu yılki hasada başladık. Şu anda ben de işçilerimle beraber hasat yapıyorum. Melodi cinsi ektiğim patatesimizin hasadını yapıyoruz. 60 dönüm yer ektim ve bir dönümden 5 tona yakın ürün hasat ediyorum. Bu da yaklaşık 300 ton ürüne tekabül ediyor. Şükürler olsun geçen yıla göre çok güzel bir verim aldık" diye konuştu.