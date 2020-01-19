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Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik’in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.

Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.


Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şeyh Abdülkerim Çevik'in hayatını kaybetmesini öğrenen bürokrasiden, belediye başkanına, milletvekillerinden vatandaşlara kadar herkes sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem taziye mesajında bulundular, hemde olayı kınadılar.

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