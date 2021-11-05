Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO), Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve paydaşlarla birlikte DAKA destekli olarak düzenlemiş olduğu 3 günlük "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" 2. gün programı başladı.

Bitlis Eren Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma Yurtiçi ve Yurtdışındaki üniversitelerden çok sayıda akademisyenin yanı sıra ilgili alanda faaliyet gösteren iş insanları, firma ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Dün startı verilen sempozyum, 2. günde de yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayan akademisyenlerin sunumlarını yapmasıyla devam ediyor. Bir birinden değerli bilgilerin paylaşıldığı sunumlarla devam eden sempozyum sonunda pomza ve perlit madenleri için önemli sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen sempozyumun pomza ve perlitte Türkiye rezervinin büyük bölümüne sahip olan Bitlis'e büyük katkı sunacağını kaydeden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis ve Nevşehir için önemli iki maden olan pomza ve perlitin sempozyumla birlikte daha da önem kazanacağına dikkat çekti.

Öte yandan; dün start alan sempozyum programı yarın sona erecek.