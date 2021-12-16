UMKE'den VEDAŞ personeline ilk yardım eğitimi

Eğitimler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Ofis ve saha faaliyetlerimizin tamamında personelimizin can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım gibi konularda personelimize düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Personelimize verdiğimiz eğitimlerle mevcut bilgileri güncel tutmayı ve çalışanlarımıza yeni beceriler kazandırarak, teorik bilgilerini kalıcı davranış haline getirmelerini hedefliyoruz. Oldukça verimli geçen eğitimlerle personelimizin gelişimine katkı sağlayan UMKE ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

Eğitim sonunda VEDAŞ personeline ilk yardım kimlik kartı ve sertifikaları takdim edildi.