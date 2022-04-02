Üniversite öğrencilerinden farkındalık etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalığı Günü' dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

BEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Kulübü öğrencileri, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalığı Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yaptılar. Üniversitenin merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 15 otizmli öğrenciyi misafir eden kulüp üyeleri, öğrencilerle dans edip çeşitli etkinlikler yaptı.

2 saat süren etkinlikte resim yapan otizmli öğrenciler daha önceden hazırladıkları çeşitli süs eşyalarını da bu etkinlikte satışa sundular.

Açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Melike Ayça Erhan, kulüp bünyesinde 150 öğrenci üyelerinin bulunduğunu, daha önce farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugünde Otizm Günü dolayısıyla otizme dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Erhan, “Kulüp olarak genelde böyle sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugünde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören otizmli öğrencilerimizi üniversite öğrencilerimizle buluşturduk. Bu etkinlikteki amacımız, üniversite öğrencilerimiz arasında otizm farkındalığının oluşmasıydı. Aynı zamanda bu tür insanlara karşı hassasiyet beslemeleridir. Bu etkinlikle beraber renkli el baskısı, resim ve çeşitli dans gösterileri yapıldı. Ayrıca otizmli öğrencilerimiz tarafından yapılan el emeklerini de burada sergileyerek satışa sunduk. Elde edilen gelirlerle de yeniden malzeme alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Onur Ayördü ise başta Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş olmak üzere kulüp üyeleri ve öğretim üyelerine teşekkür etti. Ayördü, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bu etkinliğe katıldık. Okulumuzun 15 öğrencisi ile buraya katıldık. Burada otizmli öğrencilerimizle üniversite öğrencilerimiz ortak resimler çizdi. El sanatları atölyemizde ürettiğimiz materyalleri burada sergileme ve satış fırsatı bulduk. Otizme mavi ışık yakmak amacıyla el boyaları ile baskı yapacağız. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.