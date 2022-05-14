Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bankanın önünde bir miktar para bulan genç, karakola giderek parayı polislere teslim etti. Para karakola gelen sahibine verildi.

Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesi önünde parasını düşüren Celalettin Afşin, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak parasını kaybettiğini beyan etti. Ekipler olayla ilgili araştırma yaptığı esnada 8 bin 800 TL para bulan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, karakola gelerek parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti. Bulunan paranın Afşin'e ait olduğu anlaşıldı. Celalettin Afşin, parayı bulup polis merkezi aracılığıyla kendisine teslim eden Enes Nacar'a teşekkür etti.